محافظ أسوان: لجنة للمرور على معرض السلع بكوم أمبو

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بقيام لجنة مشتركة بالمرور على معرض السلع الغذائية والاستهلاكية الدائم بسور مصنع السكر بمدينة كوم أمبو، والذى قام المحافظ بافتتاحه الشهر الماضى بتخفيضات تصل إلى 30 %.

وأوضح المحافظ، أن الهدف من مرور اللجنة التأكد والاطمئنان على الالتزام بأسعار المعروضات والمنتجات من السلع المختلفة من اللحوم البلدى والدواجن والأسماك والخضراوات والفاكهة والمخبز بجودة عالية .

التجهيز لافتتاح معرض السلع الغذائية الدائم بدراو

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أنه بالتوزاى مع ذلك جار التجهيز لافتتاح معرض السلع الغذائية والاستهلاكية الدائم بوسط مدينة دراو على مساحة 750 مترا ليضم السلع المتنوعة لتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين .

وشدد على أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، نعمل بالتنسيق مع وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق، وأيضاً الجهات المختصة لتوفير السلع الأساسية بكميات وتخفيضات مناسبة، وخاصة أن ذلك يشهد متابعة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

1000146254

1000146252

1000146250

1000146244

1000146246

1000146248

1000146242

1000146240

1000146238