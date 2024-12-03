بالفيديو.. مختار غباشي: المجتمع الدولي لا زال عاجزًا على اتخاذ إجراءات فعالة ضد إسرائيل

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات الإستراتيجية، إنه كان هناك رسائل مهمة خرجت عن مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، والذي عقد بالأمس في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هذه الرسائل هي مهمة ومألوفة ودارجة ومعلومة للمجتمع الدولي.

وأضاف "غباشي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ترتكب من المجازر ما لا يمكن أن يطاق وهناك ضرورة لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بعد منع الغذاء والشراب عن ساكني القطاع، بجانب ضرورة حل الدولة الفلسطينية على حدود 1967 ووجود دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع، أن هناك عناوين مهمة جدًا الفها هذا المؤتمر ويتبقى العنصر المهم والرئيسي والأساسي والفاعل هو قدرة المجتمعين والمجتمع الدولي على إدخال المساعدات الإنسانية اللازمة لـ 2 مليون شخص معروضون للجوع والضياع.

وأردف، نائب رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، أن المجتمع الدولي متصور إلى حد كبير أنه لا زال عاجزا على اتخاذ إجراءات فعالة ضد إسرائيل حتى تسمح بدخول المساعدات الإنسانية بما فيها الغذاء والدواء.