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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

إبداعات البوابة.. "فيه كلام يتقال" قصيدة للشاعر عصام فاروق

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فيه كلام يتقال
وكلام يتفهم سكوته 
وكمان سكونه
وكلمة حروفها قوة
وكلمة خايفة
وقلب مسكته رعشة
لأ لجمة
والناس ليه متصعبة
وكلام على شفايفها كتير
كل كلمة حروفها متبعترة
وكنت قاعد وساكت
صررها في قلبي وسامع
سامع لوم اللايم 
لكن مافهمش دي حروفنا
والكلمة لقمة عيش عيالنا
واللى لامونا ما قدروا علينا
دول اتصيدوا غلطتنا
ومين اختار إنه يغلط
وإحنا بينا زي السمك في المالح 
الكل بقى وشوه كالح
وبيعمل اللى يقدر عليه 
عشان اكمننا على قدنا
راح نسكت نقفل فمنا

إبداعات البوابة قصيدة فيه كلام يتقال الشاعر عصام فاروق