إبداعات البوابة.. "فيه كلام يتقال" قصيدة للشاعر عصام فاروق

الثلاثاء 03/ديسمبر/2024 - 11:09 ص

فيه كلام يتقال

وكلام يتفهم سكوته

وكمان سكونه

وكلمة حروفها قوة

وكلمة خايفة

وقلب مسكته رعشة

لأ لجمة

والناس ليه متصعبة

وكلام على شفايفها كتير

كل كلمة حروفها متبعترة

وكنت قاعد وساكت

صررها في قلبي وسامع

سامع لوم اللايم

لكن مافهمش دي حروفنا

والكلمة لقمة عيش عيالنا

واللى لامونا ما قدروا علينا

دول اتصيدوا غلطتنا

ومين اختار إنه يغلط

وإحنا بينا زي السمك في المالح

الكل بقى وشوه كالح

وبيعمل اللى يقدر عليه

عشان اكمننا على قدنا

راح نسكت نقفل فمنا