محافظ الجيزة يواصل لقاءاته مع المواطنين لبحث الطلبات والشكاوى

ناقش المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عددًا من الشكاوى المقدمة خلال لقائه الأسبوعي بالمواطنين في ديوان عام المحافظة لبحث الطلبات والشكاوى بشكل مباشر والعمل على إيجاد حلول جذرية، وذلك في إطار خطه الدولة بتفعيل آليات التواصل المباشر مع المواطنين.

وشهد اللقاء بحث عدد من الشكاوى من سكان ش ممدوح النجار بمنطقة ترعة الإخلاص بحي الطالبية من التضرر من قيام سكان الأدوار السابع والثامن والتاسع والعاشر بفتح مطلات ونوافذ وتركيب وحدات تكييف خارجية بالمخالفة مما ينتهك حقوق الجار.

وكلف محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية بتكليف إدارة التنظيم بتوجيه إنذار إلى الوحدات السكنية المخالفة بضرورة الالتزام بالرسومات الهندسية ورد الشيء لأصله وفي حال عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبحث محافظ الجيزة شكوى أحد المواطنين المقيم بالعقار ٣٠ عمارات منتصر بشارع فيصل بحي العمرانية من التضرر من عدم قيام الجمعية المسئولة عن الخدمات والمرافق بالمجمع السكني من إصلاح طفح للصرف الصحي وحاجة عدد من أعمدة الإنارة للصيانة .

وجه محافظ الجيزة رئيس حي العمرانية بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وتخفيفا على المواطنين التدخل لإصلاح طفوحات الصرف الصحي ودعم وتحسين كفاءة منظومة الإنارة بالمجمع السكني والتشديد على الجمعية المسئولة عن المجتمع السكني بالالتزام بالاختصاصات والمهام الواقعة عليها وإجراء الصيانات الدورية للمرافق بشكل دوري في ضوء تحصيلها مقابل للخدمات من الوحدات السكنية .

كما شهد لقاء محافظ الجيزة الاستماع إلى شكوى مواطنة قاطنة بعقار سيتي مول بالمريوطية من عدم وجود اتحاد للشاغلين وجود تسريب للمياه أسفل بدرومات العقار.

كلف محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية باتخاذ الإجراءات اللازمة وفحص المستندات الخاصة وموقف اتحاد الشاغلين إلى جانب فحص اسباب تسرب المياه بالبدرومات للتأكد من مصدرها سواء نتيجة كسر بماسورة داخلية تخص سكان العقار أو خارجية بحاحة لتدخل من شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإزالة أسباب الشكوى.

كما حي إمبابة شكوى مواطن بشارع السلام بالكيت كات من صدور قرار إزالة للعقار رغم وجود قرار سابق بترميمه.

حيث وجه محافظ الجيزة بضرورة تقديم طلب للمركز القومي لبحوث البناء والإسكان لمعاينة العقار والبت في الحالة الإنشائية الخاصة به والإفادة بتقرير رسمي مفصل للبت في موقفه النهائي حفاظاً على سلامة المواطنين.

كما استمع المحافظ لشكوى المواطنين من سكان شارع مصنع المكرونة بمنطقة المنشية بالطوابق فيصل من وجود مخالفات بناء بعقار وعدم الالتزام بالرخصة الصادرة للبناء .

وكلف المحافظ رئيس حي الهرم والمكتب الهندسي بالمعاينة الميدانية للعقار وفحص حالته وإزالة كافة مخالفات البناء بالعقار مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

كما وجه المحافظ بإزالة دور مخالف بعقار بشارع خالد بن الوليد بالمنشية بحي الهرم استجابة لشكوى المواطنين .

حضر اللقاء هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وسهير عويس مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن المعنية والإدارات المختصة.