مصرع طالبة في حريق شقة سكنية بمدينة 6 أكتوبر

لقيت طالبة مصرعها، في حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة.

تلقى المقدم كريم سمير، رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق، والذي خلف وراءه مصرع طالبة بنسبة حروق 80% جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.