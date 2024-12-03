عود بخور وراء حريق محدود داخل مسجد بالوراق

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة على حريق محدود نشب داخل مسجد بدائرة قسم شرطة الوراق دون وقوع إصابات.

عود بخور يتسبب في حريق داخل مسجد

تلقى المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مسجد بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وبعمل التحريات تبين أن عود بخور تسبب في حريق مكتبة خشبية بداخلها كتب ومصاحف، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.