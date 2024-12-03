بلينكن يدعو إسرائيل لتسهيل إيصال المساعدات لغزة ويؤكد أولوية الأزمة الإنسانية

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إسرائيل إلى تكثيف جهودها لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، مؤكدًا أن معالجة الأزمة الإنسانية تمثل أولوية ملحة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية- في بيان نشرته، اليوم الثلاثاء- أن ذلك جاء خلال لقاء بلينكن ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر؛ لمناقشة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان.

وشدد بلينكن على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان؛ لضمان عودة المدنيين الإسرائيليين واللبنانيين إلى منازلهم بأمان وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.

وتناول اللقاء ضرورة إنهاء الحرب في غزة والعمل على إعادة جميع الرهائن، كما ناقش الجانبان سبل وضع رؤية للمستقبل بعد انتهاء الصراع في غزة، تركز على الحوكمة والأمن والإعمار.

