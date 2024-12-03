صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.23%، ليصل إلى مستوى 30,596.73 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.28%، وصولًا إلى مستوى 3,167.77 نقطة، كما صعد أيضًا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.74%، وصولًا إلى 8,478.9 نقطة

وصعد أيضًا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.59%، ليصل إلى مستوى 11,636.8 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.31%، وصولًا إلى 6,749.09 نقطة، وصعد أيضا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.21%، مسجلًا 13,446.07 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 0.25%، ليصل إلى مستوى 37,831.69 نقطة.