ترامب يتعهد بمنع بيع شركة صلب أمريكية إلى اليابان

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، رغبته في منع أكبر شركة يابانية للصلب "نيبون ستيل" من الاستحواذ على منافستها الأمريكية "يو إس ستيل".

وقال ترامب - على منصته الإلكترونية Truth Social - إنه سيمنع الصفقة بصفته رئيسًا، التي تمت الموافقة عليها من قبل المساهمين ومجلسي إدارة الشركة.

وكتب ترامب "أنا ضد شراء شركة الصلب الأمريكية الكبيرة والقوية من قبل شركة أجنبية"، موضحا أنه "من خلال سلسلة من الحوافز الضريبية والتعريفات الجمركية، سوف نجعل شركة الصلب الأمريكية قوية وعظيمة مرة أخرى"، وسوف يحدث ذلك بسرعة، حسبما نقلت شبكة "أو.آر.إف.".

وكانت شركة الصلب اليابانية ومنافستها الأمريكية قد أعلنتا خطة الشراء للعامة خلال ديسمبر من العام الماضي، وذكرتا أن التقييم الإجمالي؛ بما في ذلك الديون المفترضة، يبلغ 14.9 مليار دولار.

