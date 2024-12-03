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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تليفزيون "بريكس": الهند تسجل زيادة ملحوظة في إنتاج الفحم خلال نوفمبر

الفحم
الفحم
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سجلت الهند زيادة ملحوظة في إنتاج الفحم خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث بلغ إجمالي الإنتاج 90.62 مليون طن، في مقابل 84.52 مليون طن في نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة قدرها 7.2%.
وذكر تليفزيون "بريكس" اليوم الثلاثاء، أنه بالرغم من أن الهند أعلنت عزمها تقليل استهلاك الفحم، في إطار مساعيها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070، إلا أن قطاعي الكهرباء والصناعة ما زالا يعتمدان بقوة على الفحم.
وخلال الفترة من شهر أبريل إلى شهر نوفمبر 2024، بلغ إجمالي إنتاج الفحم 628.03 مليون طن، في مقابل 591.32 مليون طن في نفس الفترة من العام المنصرم، بزيادة قدرها 6.21%.
وتمتلك الهند - التي تعد أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان - خامس أكبر احتياطيات للفحم في العالم، وتعد ثاني أكبر مستهلك له.
يشار إلى أن تليفزيون "بريكس" هو قناة إعلامية تهتم بالشئون السياسية والاقتصادية والتاريخية والفنية للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى جانب الدول التي انضمت حديثا للمجموعة وتشمل مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية وإيران وإثيوبيا.
 

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