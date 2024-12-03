وزير خارجية الأردن: "مؤتمر القاهرة الوزاري" خطوة حاسمة لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة

أكد وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، أن مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، يأتي في ظروف بالغة الصعوبة، ويهدف إلى حشد الجهود الدولية والأممية لمواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأوضح الصفدي - في مقابلة مع قناة (النيل للأخبار) اليوم الثلاثاء - أن هناك جهودًا مصرية أردنية مشتركة للحد من الكارثة الإنسانية في غزة، مشيرًا إلى أهمية الضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها وفتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية من أجل تفادي تفاقم الأوضاع، مؤكدا أن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءًا؛ مما يجعل المؤتمر ضروريًا في الوقت الراهن لاستعادة وعي المجتمع الدولي وتحفيزه للتحرك الفوري من أجل إنهاء هذه الأزمة.

وأشار إلى المؤتمر الذي استضافه الأردن بالتعاون مع مصر؛ وهو ما يعكس التعاون المشترك بين البلدين في مواجهة التحديات الإنسانية في غزة، مضيفا "أن جميع هذه التحركات تهدف إلى إلزام إسرائيل بفتح المعابر وتسهيل وصول المساعدات، فضلًا عن تعزيز دور وكالة الأونروا لخدمة الشعب الفلسطيني في هذه الأوقات الصعبة".

وأعرب عن شكره وتقديره للجهود المصرية المبذولة وعلى هذه المبادرة المهمة، مؤكدًا أن المملكة الأردنية ومصر يعملان - دائمًا - تحت توجيهات قيادتيهما لخدمة الشعب الفلسطيني وإنهاء العدوان على غزة.

