ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بشلل الأطفال في باكستان إلى 59 حالة

أعلنت السلطات الصحية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بمرض شلل الأطفال؛ ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة بالمرض في عموم البلاد خلال العام الحالي إلى 59 إصابة.

وذكر مركز عمليات الطوارئ في باكستان - حسبما ذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية الناطقة باللغة الإنجليزية - أنه تم رصد حالات الإصابة الجديدة في كل من مقاطعة "ديرا إسماعيل خان" بإقليم "خيبر بختونخوا" ومقاطعة "كيماري" وبلدة "كاشمور" الواقعتين في إقليم "السند".

وأشارت القناة إلى أن إقليم "بلوشستان" ما زال يحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات بالمرض بعد أن سجل 26 إصابة، يليه إقليم "خيبر بختونخوا" حيث سجلت السلطات 16 حالة، ثم إقليم السند 15 حالة، بالإضافة إلى حالة واحدة في إقليم "البنجاب" وأخرى في "إسلام آباد".

وأكدت السلطات الصحية في باكستان - مرارا وتكرارا - أهمية حملات التطعيم ضد شلل الأطفال لوقف انتشار المرض الذي ما زال يشكل تحديا أمام الحكومة خاصة في المناطق التي تنتشر فيها حالة من التردد بشأن الحصول على اللقاحات.

يشار إلى أن باكستان وأفغانستان هما الدولتان الوحيدتان في العالم اللتان لا يزال مرض شلل الأطفال متوطنا بهما.

