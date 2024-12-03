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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

التلفزيون السوري: قتلى وجرحى في صفوف الإرهابيين بريفي إدلب وحماة

الجيش السوري
الجيش السوري
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أفاد التلفزيون الرسمي السوري، اليوم الثلاثاء، بوقوع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الإرهابيين، نتيجة للضربات المركزة للطيران الحربي "السوري ـ الروسي" المشترك على ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي.
ونقل التلفزيون السوري عن مصدر عسكري قوله: إن الطيران الحربي وجه ضربات جوية وصاروخية مركزة على الريفين، ما أسفر عن إيقاع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الإرهابيين وتدمير آلياتهم وأسلحتهم.
وكان الطيران الحربي السوري ـ الروسي المشترك قد وجه، أمس الاثنين، ضربات متتالية على تجمعات الإرهابيين ومحاور تحركهم على أطراف بلدة السفيرة في ريف حلب الشرقي، وذلك وفقا لمصدر عسكري سوري.

الجيش السوري سوريا حلب وإدلب