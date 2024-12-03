أفاد التلفزيون الرسمي السوري، اليوم الثلاثاء، بوقوع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الإرهابيين، نتيجة للضربات المركزة للطيران الحربي "السوري ـ الروسي" المشترك على ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي.
ونقل التلفزيون السوري عن مصدر عسكري قوله: إن الطيران الحربي وجه ضربات جوية وصاروخية مركزة على الريفين، ما أسفر عن إيقاع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الإرهابيين وتدمير آلياتهم وأسلحتهم.
وكان الطيران الحربي السوري ـ الروسي المشترك قد وجه، أمس الاثنين، ضربات متتالية على تجمعات الإرهابيين ومحاور تحركهم على أطراف بلدة السفيرة في ريف حلب الشرقي، وذلك وفقا لمصدر عسكري سوري.
بوابة العرب
التلفزيون السوري: قتلى وجرحى في صفوف الإرهابيين بريفي إدلب وحماة
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أفاد التلفزيون الرسمي السوري، اليوم الثلاثاء، بوقوع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الإرهابيين، نتيجة للضربات المركزة للطيران الحربي "السوري ـ الروسي" المشترك على ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي.
أفاد التلفزيون الرسمي السوري، اليوم الثلاثاء، بوقوع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الإرهابيين، نتيجة للضربات المركزة للطيران الحربي "السوري ـ الروسي" المشترك على ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي.