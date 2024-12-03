التلفزيون السوري: قتلى وجرحى في صفوف الإرهابيين بريفي إدلب وحماة

أفاد التلفزيون الرسمي السوري، اليوم الثلاثاء، بوقوع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الإرهابيين، نتيجة للضربات المركزة للطيران الحربي "السوري ـ الروسي" المشترك على ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي.

ونقل التلفزيون السوري عن مصدر عسكري قوله: إن الطيران الحربي وجه ضربات جوية وصاروخية مركزة على الريفين، ما أسفر عن إيقاع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الإرهابيين وتدمير آلياتهم وأسلحتهم.

وكان الطيران الحربي السوري ـ الروسي المشترك قد وجه، أمس الاثنين، ضربات متتالية على تجمعات الإرهابيين ومحاور تحركهم على أطراف بلدة السفيرة في ريف حلب الشرقي، وذلك وفقا لمصدر عسكري سوري.