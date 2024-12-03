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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان: تنفيذ سويقة جديدة وتوسعة طريق السيل لتسهيل حركة المرور

اجتماع محافظ أسوان
اجتماع محافظ أسوان بمسؤولي قطاعات المرافق المختلفة
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وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بأن يتم تنفيذ السويقة الجديدة على أعمال تغطية مصرف السيل من الناحية الجنوبية، وإعادة تخطيط السويقة الحالية والمواقف بالمنطقة لاستثمارها بشكل مناسب، مع توسعة طريق السيل فى اتجاه شارع السماد ليكون عبارة عن حارتين، ويتم تنفيذ أعمال الرصف به لتحقيق السيولة للمواطنين، وكذا الانسياب المرورى للمركبات المترددة على هذا الطريق الهام .

لجنة بمراجعة تراخيص المحلات وتشميع المخالف

وكلف المحافظ أن تقوم لجنة من المرافق والسكة الحديد والوحدة المحلية لمراجعة التراخيص وإيصالات النظافة العامة لكافة المحلات المقامة على سور السكة الحديد، واتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين بتوقيع الغرامات المالية، وتشميع المحلات المخالفة.

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