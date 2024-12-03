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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع 10 أشخاص بسبب إعصار فنجال في الهند

إعصار
إعصار
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لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعم حتى الآن بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة الناجمة عن الإعصار "فنجال" في ولاية "تاميل نادو" ومدينة "بودوتشيري".
وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء - أن هيئة الأرصاد الجوية الهندية أصدرت إنذارا باللون الأصفر بشأن هطول أمطار غزيرة في 15 مقاطعة على الأقل بولاية "تاميل نادو"، مشيرة إلى أن الجيش الهندي شارك في عمليات الإنقاذ وإجلاء المواطنين الذين تقطعت بهم السبل في الشوارع التي غمرتها مياه الأمطار.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" اليوم لرئيس وزراء الولاية "إم كاي ستالين" تقديم المساعدات اللازمة عقب الفيضانات والدمار الذي خلفه الإعصار.
 

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