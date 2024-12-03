تحرك برلماني لإعادة البطاقات التموينية وتكافل وكرامة لمخالفي البناء

تقدم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق التموين والتجارة الداخلية والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي عن المواطنين الذين تم إيقاف حصة التموين الخاصة بهم، وكذلك إيقاف معاش تكافل وكرامة لهم لأن لديهم مخالفات بالبناء فليس من المعقول أن يتم معاقبتهم في أي واقعة أكثر من مرة خاصة أنه تم تحرير محاضر لهم وتحولت إلى قضايا سيتم الحكم فيها.

وطالب "شمس الدين" بعدم إيقاف بطاقات التموين الخاصة بهم وعودة معاش تكافل وكرامة لمن تم إيقافه عليهم، وذلك نظرا لظروفهم المعيشية الصعبة.

وأكد أن مثل هذه القرارات الخاطئة تخالف الدستور والقانون لأنه لا يوجد أى نصوص قانونية تتفق معها هذه القرارات الخاطئة والظالمة.

كما طالب النائب السيد شمس الدين من رئيس مجلس النواب إحاطة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب واستدعاء وزيرى التموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي للرد عليه.