الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى استقرار الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أن صورة للأقمار الصناعية، اليوم الثلاثاء، تشير إلى أجواء مستقرة على أغلب الأنحاء، مع انحسار فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

كما يشهد، اليوم الثلاثاء، شبورة مائية صباحا كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 9 درجة، وعلى جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغرى 10 درجة.