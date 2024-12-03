في غياب أمل مبدي.. وزير الشباب يلتقي مجلس إدارة اللجنة البارالمبية

التقى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بمجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى بعد إعادة انتخابه رئيساً للجنة، بحضور أعضاء اللجنة وقيادات الوزارة، وغاب عن اللقاء نائب رئيس اللجنة البارالمبية أمل مبدي.

خلال اللقاء، تم التأكيد على الالتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة التى تنتهجها الوزارة فى ضبط الأداء المالي والإداري لجميع الاتحادات من خلال مسارات مختلفة، وكذلك التطرق إلى أهمية دعم الرياضات البارالمبية وتطويرها، وتعزيز دور الرياضيين ذوي الإعاقة لتحقيق إنجازات ترفع اسم مصر في المحافل الدولية.

أكد الوزير، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماماً خاصاً بالحركة البارالمبية، من خلال توفير بيئة رياضية متكاملة ودعم البنية التحتية لاستضافة بطولات عالمية وقارية.

وجدد وزير الرياضة تأكيده على ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة التى تنتهجها الوزارة فى ضبط الأداء المالي والإداري لجميع الاتحادات من خلال عدة مسارات، منها التعديلات الخاصة بلوائح السفر للخارج واستضافة البطولات والاشتراطات والإجراءات الصحية لممارسة الأنشطة الرياضية.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، أن الرياضة تعيش العصر الذهبى فى عهد الرئيس السيسى، ناقلًا سعادة رئيس اللجنة البارالمبية الدولية البالغة خلال زيارته لمصر، ومدي انبهاره بتطور الحركة البارالمبية المصرية.