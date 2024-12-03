غدًا.. علوم الحاسب بحلوان الأهلية تنظم فعالية IEEE لتعزيز الابتكار والتفاعل بين الطلاب

أعلنت كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات جامعة حلوان الأهلية، تنظيم Event IEEE Helwan SB، تأتي هذه الفعالية في إطار حرص الكلية على تقديم فرص تعليمية متميزة تهدف إلى تعزيز الابتكار والتفاعل بين الطلاب في مجالات التكنولوجيا والهندسة، بالتعاون مع اتحاد كلية علوم الحاسب وأسرة من أجل مصر في تنظيم هذا الحدث المميز.

تقام الفعالية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور أسامة إمام عميد الكلية، وبإشراف منسقي البرامج الدكتور هلال أحمد، الدكتورة سلوى أسامة، الدكتورة سارة نعيم.

وتتمثل محاور الفعالية فى مناقشة:

الاتصالات والتحكم (COMSOC): تقديم رؤى معمقة حول أحدث الاتجاهات في مجال الاتصالات وتقنيات التحكم التي تؤثر بشكل مباشر على جميع الصناعات.

الروبوتات (RAS): استكشاف مستقبل الروبوتات والتقنيات الذكية التي تغير شكل العمل والحياة اليومية.

الطاقة والطاقة المتجددة (PES): تسليط الضوء على حلول مبتكرة لتحديات الطاقة المتجددة وتقنيات الطاقة المستدامة.

علوم الحاسب (CS): إنشاء منصة تفاعلية للطلاب والمهنيين لتبادل المعرفة حول أحدث الاتجاهات في مجال علوم الحاسب والتقنيات الحديثة.

دور المرأة في الهندسة (WIE): تسليط الضوء على دور المرأة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، وتوفير منصة لدعم وتشجيع المبدعات في هذا المجال.

تهدف هذه الفعالية إلى خلق منصة تفاعلية متكاملة تجمع بين الطلاب والخبراء والمهنيين في المجالات التكنولوجية المتقدمة.

وتسعى إلى تعزيز التواصل الأكاديمي والمهني من خلال توفير بيئة محفزة للتبادل المعرفي والخبرات.

كما تركز الفعالية على استكشاف أحدث التطورات والابتكارات التكنولوجية التي تشكل مستقبل الهندسة والعلوم، مما يمنح المشاركين رؤية استشرافية للتوجهات العلمية الحديثة.

وفي سياق متصل، تولي الفعالية اهتمامًا خاصًا بتنمية المهارات العملية والمعرفية للطلاب من خلال تقديم ورش عمل وجلسات تفاعلية متخصصة.

وتهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز قدرات المشاركين النظرية والتطبيقية، وإعدادهم بشكل فعال للمنافسة في سوق العمل المتغير باستمرار.

ستُقام الفعالية فى مبنى ب، على مدار يومين متتاليين. وقد تم تحديد موعد الفعالية يوم الأربعاء والخميس، حيث ستبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً، و يدعو المنظمون جميع المهتمين بالتكنولوجيا والابتكارات العلمية للمشاركة في هذا الحدث المميز، الذي يعزز المعرفة والتطور المهني لدى جيل الشباب ويعكس رؤية الكلية في تقديم تجربة تعليمية مبتكرة.