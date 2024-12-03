بالفيديو.. الأرصاد: انخفاضات في درجات الحرارة وتوقعات بأمطار على هذه المناطق

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم سيكون مشابها لطقس الأيام الماضية، حيث إنه كان هناك انخفاض في درجات الحرارة بشكل كبير بداية من الأسبوع الماضي وهي حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت لها من العام.

وأضاف "القياتي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن الفترة الحالية بدخولنا لشهر ديسمبر وهي بداية الأجواء الشتوية على مصر ودرجات الحرارة على القاهرة خلال هذا الأسبوع تتراوح من 21 إلى 22 درجة مئوية، وترتفع قليلًا كلما اتجهنا جنوبًا.

وتابع، أن هناك فرصا لسقوط الأمطار اليوم وغدًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وكلها أمطار خفيفة قد تصل لمتوسطة في بعض الأحيان وقد تمتد أحيانًا لبعض محافظات الوجه البحري، وذلك على مدار الـ 48 ساعة الحاليين، موضحًا أن حالة الطقس الحالية مستمرة حتي نهاية الأسبوع الحالي على الأقل.

وأردف، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك اعتدالاً كاملا فى سرعات الرياح على كافة مناطق الجمهورية، وهي بدورها تقلل الإحساس بالانخفاض، موضحًا أن الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية بالصباح الباكر، إضافة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة وقد تكون متوسطة أغلبها على أغلب مناطق الجمهورية، بمحافظات ومدن الساحل الشمالي وبعض محافظات الوجه البحري، وفرص الأمطار متوقع استمرارها على مدار الـ 48 ساعة الحالية.