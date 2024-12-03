زراعة جنوب الوادي تنظم ورشة أخلاقيات البحث العلمي في عصر الذكاء الاصطناعي

نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الزراعة جامعة جنوب الوادي، ورشة عمل تحت عنوان أخلاقيات البحث العلمي في عصر الذكاء الاصطناعي، وحاضر في الورشة الدكتور جمال الدين عطا الأستاذ بقسم الفيزياء كلية العلوم جامعة جنوب الوادي.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة والدكتور عصام الدين عبدالهادي عميد كلية الزراعة والدكتور عبد الحليم أحمد حمدي الشعيني وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

تضمنت الورشة المحاور منها تعريف الأخلاق، مفهوم الأخلاقيات في مجال البحث العلمي، أبرز اخلاقيات البحث العلمي التي يجب ان يتمتع بها الباحث، معايير البحث العلمي الجيد، الركائز الاساسية لأخلاقيات البحث العلمي، القيم الأخلاقية في البحث العلمي، علاقة أدوات الذكاء الاصطناعي بأخلاقيات البحث العلمي، ومزايا وعيوب استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، محددات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي.

واستهدفت هذه الورشة تزويد المشاركين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا بالمعارف والمفاهيم الخاصة باخلاقيات البحث العلمي وضوابط استخدام أدوات استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي.

حضر الورشة الدكتور عبد العزيز شيبه وكيل الكليه لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور رأفت شيبت وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، بجانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا بالكلية.