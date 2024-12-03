خبير: مصر تبث رسالة تحريك للعالم من أجل القضية الفلسطينية

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن مصر تقوم بعمل ممنهج في إدارة السياسة الخارجية وخاصة في سياق جمع الدول والأمم المتحدة ضمن مؤتمر تعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة، موضحا أن ما تقوم به مصر هو رسالة تحريك للعالم من أجل القضية الفلسطينية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن مصر تقول بوجود شعب يموت في غزة وهناك قضية تحتاج الدفاع عنها وتذكير المجتمع الدولي والعربي بضرورة الاجتماع ضد الإجرام في غزة وفلسطين، مشيرا إلى أن القتل يتم بدم بارد للأطفال والنساء وسياسة تجويع، والداخل الإسرائيلي نفسه يقول بأن الوضع بهذا الشكل غير طبيعي.

ولفت خبير السياسات الدولية إلى أن مصر دولة مبدأ ولا يتم التنازل عنه مطلقا وهو أن مصر لن تخون القضية الفلسطينية ولن تفرط في دماء الفلسطينيين.

