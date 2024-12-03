الري: 188 مشروعًا تنمويًا ضمن "حياة كريمة" لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين

تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، تقريراً، اليوم الثلاثاء، عن موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة".

واستعرض الوزير موقف أعمال تأهيل الترع بمراكز مبادرة "حياة كريمة - المرحلة الأولى" بأطوال إجمالية 4000 كيلومتر، حيث بلغت أطوال الترع التى تم نهو تأهيلها حوالى 3300 كيلومتر، وجارٍ استكمال تنفيذ 700 كيلومتر أخرى.

وأكد وزير الري، أنه منذ انطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في شهر يناير 20219 والتي تهدف لتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصرى، تقوم الوزارة بدور محوري في تنفيذ هذه المبادرة، خاصة أن مشروعات الموارد المائية ذات أهمية بالغة فى تحقيق التنمية المستدامة باعتبار أن المياه عنصر رئيسي فى كافة المشروعات التنموية.

وأضاف، أن الوزارة أسهمت فى مبادرة "حياة كريمة" من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة فى مجالات حماية جوانب نهر النيل والحماية من أخطار السيول والتحول لاستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه من الآبار، حيث نجحت هذه المشروعات فى تحسين المستوى المعيشى للمواطنين بمراكز المبادرة .

وتابع: كما تقوم وزارة الموارد المائية والري بالمشاركة بشكل بارز فى مبادرة "حياة كريمة" من خلال توفير قطع أراضى منافع الرى لإقامة منشآت خدمية عليها لخدمة الأهالى بمراكز المبادرة.

وأوضح: قامت الوزارة بتدبير 147 قطعة أرض من منافع الري بمساحة تجاوز 4219 ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج ، المنوفية ، قنا ، المنيا ، دمياط ، أسوان ، الأقصر، أسيوط ، البحيرة ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، بنى سويف ، الإسماعيلية ، الفيوم ، الجيزة ، القليوبية)، وذلك لإقامة عدد 188 مشروعا خدميا في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية) .