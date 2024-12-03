فريق جامعة قناة السويس يُنهي تدريب برنامج "Rally Ripple" لتطوير مراكز ريادة الأعمال الجامعية

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن انتهاء فريق مركز ريادة الأعمال بالجامعة من تدريب برنامج "Rally Ripple"، الذي يهدف إلى تطوير مراكز ريادة الأعمال والحاضنات الجامعية.

وأكد الدكتور ناصر مندور في تصريحاته أن الجامعة تسعى دائما لدعم الابتكار وريادة الأعمال، مشيرا إلى أن مثل هذه البرامج تُسهم في تعزيز قدرات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل بمفهوم ريادي حديث.

وأضاف الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن نادي ريادة الأعمال بجامعة قناة السويس يُقدّم دعمًا متكاملاً للطلاب من خلال برامج تدريبية متخصصة تُنمي قدراتهم على الابتكار وتُعزز من مهاراتهم في مواجهة تحديات المستقبل، لافتاً إلى أن هذا البرنامج يُعدّ فرصة ذهبية للجامعة لتبادل الخبرات مع مؤسسات ريادة الأعمال الإقليمية والدولية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الدورات التي ينظمها نادي ريادة الأعمال تُعد خطوة أساسية نحو بناء شخصية الطالب الريادي، حيث تتيح له فهم ديناميكيات سوق العمل والتفاعل مع المتغيرات العالمية بما يعزز من جاهزيته لتحقيق طموحاته المهنية.

وفي السياق ذاته، أشارت الدكتورة أفنان بركات، مدير نادي ريادة الأعمال بجامعة قناة السويس، إلى أن البرنامج يُعدّ خطوة مهمة لتعزيز مفهوم ريادة الأعمال في المنطقة العربية وأضافت أن البرنامج قد تم تنفيذه تحت رعاية جامعة الدول العربية، وبشراكة استراتيجية مع البنك الأهلي المصري، وبدعم من برنامج USAID Business Egypt، ما يعكس الجهود المشتركة لدعم ريادة الأعمال والإبداع.

البرنامج، المُقدّم من مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، يهدف إلى بناء وتنمية قدرات مراكز ريادة الأعمال بالجامعات.

وقد شارك كل من الدكتورة أفنان بركات و المهندسة سيمون جمال المعيدة بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، في عرض تقديمي عن المركز وأنشطته.

يأتي هذا الإنجاز ليؤكد مكانة جامعة قناة السويس كمنارة تعليمية وريادية تسعى دائمًا لتطوير إمكانيات طلابها وموظفيها، من خلال التعاون مع شركاء استراتيجيين في دعم الابتكار وريادة الأعمال على المستويين المحلي والإقليمي.