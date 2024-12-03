أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 745 ألفًا و700 جندي

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 745 ألفا و700 جندي، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن الجيش الروسي خسر خلال الساعات الـ24 الماضية، 1780 جنديا ما بين قتيل وجريح.. حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية، 9 آلاف و486 دبابة و19 ألفا و419 مركبات مدرعة و20 ألفا و976 من النظم المدفعية و1253 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و1019 من أنظمة الدفاع الجوي و2855 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و329 مروحية و28 سفينة حربية، فضلًا عن 3 آلاف و627 من المعدات الخاصة وغواصة و30 ألفا و666 من المركبات وخزانات الوقود و19 ألفا و917 طائرة بدون طيار.

