كلية العلوم الرياضية بجامعة قناة السويس تكرّم الفائزين بدوري النشاط الداخلي

اختتمت كلية علوم الرياضة بجامعة قناة السويس فعاليات دوري النشاط الداخلي، الذي أقيم تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ماجد العزازي، عميد كلية علوم الرياضة.

أكد الدكتور ناصر سعيد مندور أن الأنشطة الطلابية، وخاصة الدوريات الرياضية الداخلية، تمثل محورا مهما في صقل مهارات الطلاب وتطوير قدراتهم البدنية والنفسية.

وأضاف أن هذه الأنشطة تسهم في فرز العناصر الأكثر تميزًا على مستوى الكليات، بما يتيح تصعيدهم للمنافسة مع كليات أخرى، ومن ثم تشكيل فرق رياضية تمثل الجامعة في اللقاءات القمية.

وأشاد الدكتور محمد عبد النعيم بتميز كلية علوم الرياضة في الأنشطة الطلابية، معتبرا أنها نموذج يحتذى به في الجامعة.

وأكد أن الكلية تبرز دائما بفضل تنظيمها الفعال واهتمامها بتوفير بيئة تشجع على الإبداع الرياضي والمنافسة الشريفة بين الطلاب.

من جانبه، أشار الدكتور ماجد العزازي إلى أن هذا الدوري يأتي في إطار دعم الجامعة للأنشطة الرياضية وتعزيز روح التعاون والمنافسة بين الطلاب، وأكد أن تكريم الفائزين يعكس اهتمام الكلية بمكافأة الجهد والتميز، كما يعد حافزًا للطلاب للمشاركة في المزيد من الأنشطة.

وقال الدكتور محمد فتوح غنيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إن تكريم الطلاب الفائزين يعزز من دافعيتهم ويؤكد اهتمام الكلية بتقدير مواهبهم، وأضاف أن هذا التكريم ليس نهاية الطريق، بل خطوة أولى نحو مزيد من الإنجازات داخل الجامعة وخارجها.

هذا ووجه "العزازي" شكره إلى الدكتور محمد فتوح غنيم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، لمتابعته المستمرة للأنشطة الطلابية.

كما أشاد بجهود الدكتور محمد صلاح حرب، منسق الأنشطة بالكلية، والأستاذ محمد مصطفى، رئيس قسم رعاية الشباب، والأستاذ أحمد أبو شنيبه، ولم يغفل دور الطالب محمد جودة، رئيس اتحاد الطلاب، ونائبه مصطفى هاني، في نجاح هذا الدوري.

شهد الحفل توزيع الجوائز على الفرق الفائزة، وسط أجواء من الحماس والتقدير للجهود المبذولة من جميع المشاركين.