رغم الضغوط.. "بيتكوين" تسعى للوصول إلى سعر 100 ألف دولار ومكاسب خيالية للمستثمرين

اقتربت العملة الرقمية الأشهر"بيتكوين" من تحطيم رقم قياسي تاريخي بأن تبلغ 100 ألف دولار، وبلغت 96 ألف دولار في تعاملات اليوم الثلاثاء، وقد لامست مستوى 99 ألفا و645 دولارا في تعاملات 22 نوفمبر الماضي مدعومة بضخ عدد من الشركات المالية طلبات إضافية لشراء عملات من صناديق تعاملات العملة الرقمية "بيتكوين"، المعروف باسم (إي تي إف).

وإثر تعاملات اتسمت بالتردد والتراجعات المتتالية على مدى زاد على الأسبوع، تمكنت بتيكوين من الانطلاق مجددًا على أمل كسر الحاجز التاريخي وبلوغها مستوى الأرقام الستة، وسط مكاسب خيالية للمتعاملين.

وأظهرت منصة "كيو زد" الأمريكية، المعنية بالشؤون الاقتصادية والمالية، اليوم، أن عملة "بيتكوين" الرقمية تعرضت لضغوط الأسبوع الماضي، وراجعت من أسعارها لتحوم حول 92 ألفًا و500 دولار، لكنها سرعان ما عاودت الارتفاع وبلغت 96 ألف دولار في تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط ترقب عملاء العملاء الرقمية أن تكسر هدف الـ100 ألف، ولاسيما بعد بروز اهتمام ملفت للأنظار من مستثمري العملات الرقمية لضخ تدفقات في صندوق تعاملات بيتكوين (إي تي إف)، بعد تسرب ملحوظ لتدفقات خارجة شهدته الأسواق في 25 و26 نوفمبر الماضي.

وتشير المنصة إلى أنه في الأمس القريب، وبالتحديد بعد انتهاء السباق الرئاسي الأمريكي وفوز ترامب في الانتخابات، تمكنت بيتكوين من بلوغ مستوى 73 ألف دولار، وهو أعلى مستوى بلغته في تاريخها آنذاك، مدفوعة بحالة الانتشاء التي شهدتها الأسواق مع وجود داعم لها في البيت الأبيض، فضلًا عن تحقيق كبرى الشركات التكنولوجية مكاسب ملفتة.

وبينت منصة "فارسايد"، التي ترصد نشاط صناديق تعاملات "بيتكوين"، أن صناديق "إي إف تي" شهدت تدفقات مهمة في 27 و29 نوفمبر الماضي، بلغت 103 ملايين و320 مليونًا على التوالي.

وأفادت "فارسايد" أن "صندوق إي شيرز بيتكوين تراست" (آي بي آي تي) قاد المشهد جاذبًا 137 مليونًا، تلاه صندوق "فيديليتي" (إف بي تي سي)، بحصة تدفقات بلغت 106 ملايين دولار.

وأوضحت المنصة أن استعادة العملة الرقمية لحماس المستثمرين وإقبالهم على تقديم طلبات شراء على الصناديق، ساعد في دفع مسيرة "بيتكوين"، وارتفاع سقف الطموح بقدرتها على تجاوز حاجز الـ100 ألف دولار.

لم تقتصر حمى الارتفاعات على "بيتكوين"، بل انسحبت إلى غيرها من العملات الرقمية وصناديقها الموجودة في الفضاء الرقمي، مع احتمالات وصول لاعب جديد إلى السوق هو صندوق "إكس أر بي"، التابع لدفتر عملات رقمية عديدة معروف باسم "إكس أر بي ليدجر"، وهي سلسلة منصات مفتوحة لتداول لعملات رقمية معينة، وقد حقق ارتفاعًا فلكيًا ليبلغ أعلى مستوياته منذ مايو 2021، ليصل صباح أمس الاثنين إلى 2.44 دولار.

وقد أشعل مسيرة ارتفاعه تصاعد التكهنات بشأن احتمال تأسيس "إكس أر بي" صندوق تداول لها.

كانت شركة "ويزدوم تري"، المزودة لخدمات صناديق تداول العملات الرقمية "إي تي إف"، اتخذت خطوة مهمة بتسجيل صندوق "إكس أر بي" في ولاية ديلاور.

وزاد من فعالية الأحداث في السوق، إعادة تسمية منتجات متداولة لصندوق "إكس أر بي" باسم "بيتوايز فيزيكال إكس أرب بي" مدعومة بإعلان شركة "ريبل"، الرائدة في مجال تزويد أصول البنية الأساسية الرقمية لشركات الخدمات المالية، بأنها سوف تستثمر أموال لها في الصندوق.

على نفس المنوال، سارت العملة الرقمية "هيديرا"، التي تطلقها شبكة عامة لا مركزية مصممة لإنشاء تطبيقات غير مركزية سريعة وآمنة وذات طبقات متدرجة، واستفادت من إعلان شركة "كاناري كابيتال"، الرائدة في مجال الأصول الرقمية وصناديق إدارة العملات الرقمية، أنها تقدمت بطلب إلى "هيئة الاوراق المالية والبورصات الأمريكية" (إس إي سي)، لإطلاق صندوق تداول خاص لعملة "هيديرا" تحت اختصار (إتش بي إيه أر).

وترى منصة "كيو زد" أنه في حال قبول طلب صندوق تداول للعملة الرقمية "هيديرا"، فإنها ستقدم للمستثمرين مسارًا للانكشاف على سعر العملة الرقمية، وهو أمر يشيع التفاؤل في الأسواق.

يصل سعر تداول عملة "هيديرا" الرقمية حاليًا إلى 0.2815 من الدولار، وهو ما يعكس ارتفاعًا حادًا نسبته 75 في المئة على مدار الأيام السبعة الأخيرة.