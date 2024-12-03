جامعة قناة السويس تطلق برنامجًا تدريبيًا حول التعاون بين الطلاب وأثره على المجتمع

نُظّم برنامج تدريبي بعنوان "التعاون بين الطلاب وأثره على المجتمع"، بمدرسة أم الأبطال الثانوية بنات، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

أكد الدكتور ناصر مندور في كلمته، أهمية هذه البرامج التدريبية في غرس قيم التعاون والمسؤولية المجتمعية بين الطلاب، مشيرا إلى دورها الحيوي في تعزيز مفاهيم الانتماء والعمل الجماعي.

جاء البرنامج بإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي أعربت عن تقديرها للجهود المبذولة في تنظيم البرنامج، الذي يهدف إلى تنمية قدرات الطلاب على العمل بروح الفريق والمشاركة الفاعلة في المجتمع، مشيرة إلى بدور الجامعة في تعزيز التعاون مع المدارس لتقديم برامج تدريبية متميزة تخدم الطلاب والمجتمع على حد سواء.

وبإشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، الذي أكد أن هذه المبادرات تهدف إلى تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع ودعم العملية التعليمية.

قدم البرنامج التدريبي الدكتور أحمد عطيتو أحمد هريدي، أستاذ الرسم والتصوير المساعد بكلية التربية، حيث تناول محاور متعددة تضمنت تعريف مفهوم التعاون بين الطلاب، وأهميته في الحياة المدرسية والمجتمعية، ودوره في تطوير المهارات الاجتماعية وتعزيز التواصل، بالإضافة إلى قيم العمل الجماعي وتقدير التنوع الثقافي.

كما تم التركيز على إعداد الطلاب كقادة مستقبليين، وتحفيز روح المسؤولية والانتماء المجتمعي.

شهد البرنامج مشاركة 25 طالبة.

نظم للبرنامج التدريبي المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، وأحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.