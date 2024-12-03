الكرة النسائية.. ناشئات المقاولون العرب يواجه الجونة اليوم في الدوري

يواجه اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر، فريق الجونة لكرة القدم النسائية مواليد 2009، فريق المقاولون العرب على ملعب جمعية أحمد عرابي العبور في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.

وكان قد تم تعديل مواعيد بعض مباريات الدوري لمواليد 2009 نظرا لإقامة معسكر منتخب الكرة النسائية الناشئات تحت 17 سنة، والذي تم خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الماضي.

الجدير بالذكر، أن دوري الكرة النسائية للفرق الأول متوقف في الفترة الحالية على أن تعود المباريات يوم 6 ديسمبر المقبل بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، والتي تخوض بها المنتخبات مبارياتها الدولية، حسب الأجندة.