محمود جابر يغادر إلى موزمبيق لإتمام ترتيبات مباراة بلاك بولز بالكونفيدرالية

غادر الكابتن محمود جابر، المدير الإداري لفريق المصري، والدكتور محمود الشحات طبيب الفريق، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الموزمبيقية مابوتو.

تأتي الزيارة بهدف إتمام كافة ترتيبات بعثة النادي والتي ستغادر القاهرة فجر الخميس المقبل استعدادا لمباراة الفريق بالجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، والتي تجمعه بمضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي.

ومن المقرر إقامة المباراة في التاسعة مساء الأحد المقبل على ستاد دو زيمبيتو بالعاصمة مابوتو.

ومن المقرر، أن يقوم الكابتن محمود جابر والدكتور محمود الشحات بجولة تفقدية برفقة مسئولي السفارة المصرية بمابوتو لعدد من فنادق العاصمة وكذلك لعدد من ملاعب الترتيب لاختيار الأفضل لإقامة الفريق وإجراء التدريبات وكذلك تأمين كافة تنقلات الفريق منذ وصولها وحتى مغادرتها لموزمبيق.