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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة عقار في مدينة بدر

المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، حبس عاطل ضبط أثناء سرقته عقار بدائرة قسم شرطة بدر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة بدر حال شروعه فى السرقة من داخل أحد العقارات، وبحوزته (مفك ، بنسة كهربائية) وبمواجهته اعترف بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل الوحدات السكنية تحت التشطيب بأسلوب "القطع"، وأقر بارتكابه (8 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب)، وتم بإرشاده ضبط الكابلات الكهربائية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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