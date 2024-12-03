"مياه سوهاج": إجراء اختبارات هيدروليكية لوحدات رفع محطات الشرب والصرف

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، عن إجراء الاختبارات الهيدروليكية لوحدات رفع محطات مياه الشرب والصرف الصحى بجميع أنواع وحدات الرفع الأفقية والرأسية والغاطسة واختبار قياسات التصرف والدفع والكفاءة والقدرة الكهربائية المستهلكة.

يأتي ذلك بهدف التحقق من جميع نقاط الأداء التصميمية للطلمبات المختبرة بالمركز والمراجعة الداخلية لكفاءة أعمال التأهيل والإحلال والتجديد لوحدات الرفع والطلمبات ومراجعة أعمال الصيانة لها قبل التركيب ودخولها الخدمة .

وأضاف رئيس مياه سوهاج أن مركز اختبار الطلمبات ووحدات والذى تم تأسيسه بأحدث أجهزة قياس التصرف، والتي تعمل بنظرية الألتراسونيك والقياسات الكهربائية ليطابق معايير وإجراءات الاختبار العالمية يستهدف اختبار جميع وحدات الرفع التي يتم توريدها للشركة للتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية التي تم الطرح عليها، بالإضافة إلى إجراء المراجعة الداخلية لوحدات الرفع التي يتم تأهيلها ورفع كفاءتها من خلال ورش الصيانة للتأكد من كفاءة الأعمال المنفذة والوصول إلى أفضل النتائج كما تتيح الشركة إجراء الاختبارات اللازمة للغير من شركات مياه الشرب والصرف الصحى لتحقيق النفع للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح المهندس على تمام رئيس قطاع الدعم الفنى، أنه تم اختبار وحدات رفع غاطسة بمشروع نهو ملاحظات الاستلام بالمحطات السطحية تصرف 15 لتر لكل ثانية رفع 20 متر ووحدات رفع غاطسة بمشروع تنفيذ خط طرد مركز الاصلاح بمدينة الاحايوة لتصرف 27 لتر لكل ثانية رفع 15 متر ووحدات رفع غاطسة بمشروع تنفيذ ابار المياه الجوفية بخطة الاحلال والتجديد تصرف 25 لتر لكل ثانية ورفع 25 متر ووحدات رفع افقية تعمل بمحرك ديزل تصرف 40لتر لكل ثانية رفع 25 متر ومحطات رفع افقية تعمل بديزل 20 لتر لكل ثانية رفع 20متر هذا بالاضافة الى وحدات رفع غاطسة بمشروع احلال وتجديد محطات مياه الشرب بطما والمراغة وساقلتة لتصرف 20لتر لكل ثانية رفع 20 متر مضيفا ان الشركة تسعى الى لتحقيق الاختبارات للمحابس والاغطية المستخدمة فى تنفيذ شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والمحطات.