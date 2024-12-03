تداول 22 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 22000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1009 شاحنة و500 سيارة.

وشملت حركة الواردات 7500 طن بضائع، 463 شاحنة و485 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 14500 طن بضائع، 546 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي ADAM A ، Alcudia Express وعمان بينما تغادر السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة وغادرت السفينتين Alcudia Express ودليلة، كما تم تداول 2300 طن بضائع و 280 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة HELENA KOSAN علي متنها 3000 طن بروبلين قادمة من الامارات ، واستقبال السفينة SEA WAVE2 علي متنها 305 سيارات بوزن 610 أطنان قادمة من جدة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1935 راكبا بموانيها.

