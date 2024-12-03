اليوم.. محاكمة المخرج عمر زهران بقضية سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف

تعقد اليوم الثلاثاء، محكمة جنح الجيزة، نظر ثاني جلسات محاكمة المخرج عمر زهران، وذلك على خلفية اتهامه بسرقة مصوغات ذهبية من داخل شقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

محاكمة عمر زهران

يُذكر أنه قد جرى ضبط المتهم، من قبل وبحوزته حقيبة جلد سوداء اللون تحتوي على 5 علب بداخلها مجموعة من الإكسسوارات النسائية.

وبمواجهته، أقر بأن المضبوطات حصل عليها من شاليمار شربتلي، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الجدير بالذكر، أن نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة، قرر توكيل المستشار مرتضى منصور محاميا للدفاع عن المخرج عمر زهران بعد اتهامه بسرقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

وأكدت نقابة المهن السينمائية فى بيانا لها: «وكلت نقابة المهن السينمائية المستشار مرتضى منصور وأحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور ووحيد صلاح للدفاع عن المخرج عمر زهران».

يشار إلى أن المخرج عمر زهران، تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعى بعد اتهامه بسرقة محتويات شقة الفنانة شاليمار شربتلى، زوجة المخرج خالد يوسف، حيث حاز على دعم كبير من الفنانين والإعلاميين.