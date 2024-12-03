دفن جثة شخص لقي مصرعه أسفل عجلات القطار بالشرابية

صرحت نيابة الشرابية، بدفن جثة شخص لقي مصرعه دهسًا أسفل عجلات القطار، في شارع أحمد حلمي، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت الإدارة العامة لمباحث القاهرة قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بمنطقة الشرابية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أنه حال عبور الشخص شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، تصادف قدوم أحد القطارات، واصطدم به، ما أسفر عن مصرعه دهسا، أسفل عجلات القطار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.