ads
الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

دفن جثة شخص لقي مصرعه أسفل عجلات القطار بالشرابية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 صرحت نيابة الشرابية، بدفن جثة شخص لقي مصرعه دهسًا أسفل عجلات القطار، في شارع أحمد حلمي، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت الإدارة العامة لمباحث القاهرة قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بمنطقة الشرابية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أنه حال عبور الشخص شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، تصادف قدوم أحد القطارات، واصطدم به، ما أسفر عن مصرعه دهسا، أسفل عجلات القطار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الإدارة العامة لمباحث الإدارة العامة لمباحث القاهرة القطارات النيابة العامة