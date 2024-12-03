"ثقافة الإسماعيلية" تناقش دور الأدب في بناء الإنسان

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية، عددًا من اللقاءات الأدبية، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبرامج وزارة الثقافة.

وشهد نادي الأدب بقصر ثقافة الإسماعيلية لقاء بعنوان "دور الأدب في بناء الإنسان"، أداره أحمد نجم، عضو مجلس إدارة النادي.

تحدث خلال اللقاء المدرب والمحاضر الدولي محمد البلاسي، عن دور الأدب في تعزيز الوعي الثقافي، وتعزيز القيم الإنسانية كالحق، الشجاعة والإيثار، وغيرها.

كما ناقش خلاله دور الأدب في تطوير التفكير الإبداعي، وطرح رؤى غير تقليدية تسهم في إدارة الأزمات.

جاءت الفعاليات ضمن أنشطة فرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن، وشهدت بحضور الأدباء د. خليل فرج، خالد حجاج، فهمي عبد الله، سيد إمام، فتحي نجم، وأحمد عليوة، ولفيف من الشعراء والمثقفين.

من ناحية أخرى تضمنت الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة أمل عبد الله، وإدارة د.شعيب خلف، مدير عام الإقليم، أمسية شعرية لنادي أدب الطفل ببيت ثقافة القنطرة شرق، تضمنت إلقاء قصائد تنوعت بين الفصحى والعامية، بجانب فقرة اكتشاف مواهب نفذها إبراهيم عبد الشهيد، مدير البيت، بحضور غريب موسى، مدير مركز الشباب.