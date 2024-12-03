انعقاد الجمعية العمومية لنادي دمياط الرياضي

انعقدت بمقر نادى دمياط الرياضي، الجمعية العمومية للنادى للعام 2024/ 2025، واكتمل النصاب القانونى لحضور الجمعية العمومية .

يتضمن جدول الأعمال التصديق على الحساب الختامى للنادى، اعتماد الميزانية للعام المالي السابق والموافقة على موازنة وخطة النشاط للعام المالي الجديد، يتم عقد الجمعيات بإشراف قانونى من إدارة الشئون القانونية بالتعاون مع إدارة الهيئات، ويتم عقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، استنادا إلى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة نادى دمياط الرياضي.

يأتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وتوجيهات عبده الشعراوى وكيل المديرية للرياضة والقائم بعمل مدير المديرية .

ناقش الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، عددا من الموضوعات الخاصة بالأندية الرياضية، وذلك خلال لقاء، مع وفد من رؤساء الأندية الرياضية جاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

وتضمن الوفد سمير موسى رئيس مجلس إدارة نادى الزرقا الرياضى، وياسر أبو هندية رئيس مجلس إدارة نادى رأس البر الرياضي، وأمر الله البساطى رئيس نادى المستقبل الرياضى ومصطفى عبد البارى رئيس مجلس إدارة نادى كفر سعد الرياضى.

وناقش "الدكتور أيمن الشهابى" خلال اللقاء موقف توفير كوادر بشرية لتشغيل الأندية بشكل فعال، وآليات تنفيذ ذلك بما يتوافق مع اللوائح والقوانين المُنظمة لتلك المنظومة.

وبحث "محافظ دمياط" عددا من التحديات التى تواجه الأندية، وسُبل حلها، مؤكدًا حرصه على التواصل بشكل مباشر مع رؤساء الأندية الرياضية والاستماع إلى المشاكل التى تواجههم ووضع خطة بالتعاون بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة تحت قيادة الدكتور أشرف صبحى، لتذليلها ، حيث أكد " الدكتور أيمن الشهابى " إلى اهتمام المحافظة بهذا الملف، لمساعدة الأندية فى توفير واتاحة كافة الأنشطة وخدمة الشباب والنشء واستضافة البطولات الرياضية.

وعلى الجانب الآخر، أعرب رؤساء الأندية عن سعادتهم بهذا اللقاء وحرص المحافظ على الاستماع إلى مطالب الأندية والمشاركة فى رسم الخطط الخاصة بها بما يدعم هذا القطاع ورفع كفاءة الأندية الرياضية.