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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

برنامج ذكي جديد يُحدث نقلة في عمل الأخصائيين النفسيين.. تعرف على التفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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تمكن الخبراء في نوفوسيبيرسك من تطوير مساعد ذكي افتراضي لتسهيل عمل الأخصائيين النفسيين، وهو عبارة عن برنامج يستخدم لتخزين بيانات المرضى، ويمكن من خلاله عرض وتحرير الملاحظات التي يتم جمعها أثناء تقديم الاستشارات النفسية للمرضى وتقديم تقارير حول جودة العلاج المقدم وفقا لما نشرته مجلة تاس.

يقوم البرنامج الجديد بتسجيل الكلام وتدوين محتوى الجلسات ويحلل ردود الفعل العاطفية ويضع قاعدة بيانات ويقدم تقارير حول الجلسات، حيث إن المساعد الجديد يعمل بالذكاء الاصطناعي مما سيساعد في الحفاظ على الكفاءة وتجنب إرهاق الأخصائي كما كان في المتوسط يأتي من خمسة إلى سبعة مرضى لزيارة العيادة النفسية يوميا، ويحتاج الأخصائي إلى تذكر المعلومات المتعلقة بكل واحد منهم ومراقبة الإيماءات وتعابير الوجوه ونبرة الصوت، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالملاحظات وتحليلها ولذا قمنا بتطوير هذا المساعد لخفيف العبء عن الأخصائيين.

وأشارت وكالة تاس الروسية إلى أن مطوري المساعد الذكي الجديد يولون اهتماما كبيرا لضمان سرية بيانات الأشخاص التي سيتعامل معها هذا المساعد، وتأمين تخزين هذه البيانات كما تم تقديم طلب للحصول على براءة اختراع تتعلق بالبرنامج وقدمت منحة مالية من صندوق تشجيع الابتكارات الروسي لتطويره.

مساعد ذكي افتراضي لتسهيل عمل الأخصائيين الخبراء في نوفوسيبيرسك تقديم الاستشارات النفسية للمرضى يقوم البرنامج الجديد بتسجيل الكلام وتدوين محتوى الجلسات ويحلل ردود الفعل المساعد الجديد يعمل بالذكاء الاصطناعي