التصريح بدفن جثث 4 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث تصادم بالشرقية

قررت نيابة الحسينية اليوم التصريح بدفن جثث 4 أشخاص لقوا مصرعهم متأثرين بإصابتهم إثر وقوع حادث تصادم بطريق "سعود- عليوة" بمركز الحسينية وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الحادث.

وكان اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بطريق "سعود- عليوة" مما أسفر عن وفاة 4 أشخاص.

وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم بين بين سيارة نقل مع تروسيكل مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص من عمال اليومية من مستقلى التروسيكل.

وتم الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم التحفظ على جثث المتوفين في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الحسينية المركزى تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.