أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 : 4186 جنيها للشراء، 4198 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 22 : 3837 جنيها للشراء، 3848 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 21 : 3663 جنيها للشراء، 3673 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 18 : 3140 جنيها للشراء، 3148 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 14 : 2442 جنيها للشراء، 2449 جنيها للبيع.

سجل سعر الجنيه الذهب: 29304 جنيهات للشراء، 29384 جنيها للبيع.

سجل سعر الأونصة: 130208 جنيهات للشراء، 130564 جنيها للبيع.