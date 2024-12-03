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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

الذهب
الذهب
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استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:
سجل سعر الذهب عيار 24 : 4186 جنيها للشراء، 4198 جنيها للبيع.
سجل سعر الذهب عيار 22 : 3837 جنيها للشراء، 3848 جنيها للبيع.
سجل سعر الذهب عيار 21 : 3663 جنيها للشراء، 3673 جنيها للبيع.
سجل سعر الذهب عيار 18 : 3140 جنيها للشراء، 3148 جنيها للبيع.
سجل سعر الذهب عيار 14 : 2442 جنيها للشراء، 2449 جنيها للبيع.
سجل سعر الجنيه الذهب: 29304 جنيهات للشراء، 29384 جنيها للبيع.
سجل سعر الأونصة: 130208 جنيهات للشراء، 130564 جنيها للبيع.

الذهب تعاملات الذهب