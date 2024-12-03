تشاهدون اليوم.. برشلونة يواجه مايوركا بالدوري الإسباني.. والسكة الحديد ضد الترسانة في ختام دوري المحترفين

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتي جاءت كالآتي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

09:30 إيبسويتش تاون × كريستال بالاس

10:15 ليستر سيتي × وست هام يونايتد

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

08:00 ريال مايوركا × برشلونة

مواعيد دوري المحترفين المصري

02:30 السكة الحديد مودرن x الترسانة

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

07:30 بولونيا × مونزا

10:00 ميلان × ساسولو

مواعيد مباريات كأس ألمانيا

09:45 بايرن ميونخ × باير ليفركوزن

09:45 فيردر بريمن × دارمشتات

07:00 فرايبورج x أرمينيا بيليفيلد

07:00 شتوتجارت x جان ريغنسبورغ

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة

04:00 باختاكور × العين

08:00 الهلال × الغرافة

02:00 جوانجو x شنجهاي بورت

12:00 فيسيل كوبي x بوهانج ستيلرز

10:00 يوكوهاما مارينوس x سنترال كوست مارينرز