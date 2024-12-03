تشاهدون اليوم.. برشلونة يواجه مايوركا بالدوري الإسباني.. والسكة الحديد ضد الترسانة في ختام دوري المحترفين

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتي جاءت كالآتي:
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
09:30 إيبسويتش تاون × كريستال بالاس
10:15 ليستر سيتي × وست هام يونايتد
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
08:00 ريال مايوركا × برشلونة
مواعيد دوري المحترفين المصري
02:30 السكة الحديد مودرن x الترسانة
مواعيد مباريات كأس إيطاليا
07:30 بولونيا × مونزا
10:00 ميلان × ساسولو
مواعيد مباريات كأس ألمانيا
09:45 بايرن ميونخ × باير ليفركوزن
09:45 فيردر بريمن × دارمشتات
07:00 فرايبورج x أرمينيا بيليفيلد
07:00 شتوتجارت x جان ريغنسبورغ
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة
04:00 باختاكور × العين
08:00 الهلال × الغرافة
02:00 جوانجو x شنجهاي بورت
12:00 فيسيل كوبي x بوهانج ستيلرز
10:00 يوكوهاما مارينوس x سنترال كوست مارينرز