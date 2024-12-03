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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. برشلونة يواجه مايوركا بالدوري الإسباني.. والسكة الحديد ضد الترسانة في ختام دوري المحترفين

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات، والتي جاءت كالآتي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

09:30 إيبسويتش تاون × كريستال بالاس 

10:15 ليستر سيتي × وست هام يونايتد 

 مواعيد مباريات الدوري الإسباني

08:00 ريال مايوركا × برشلونة 

مواعيد دوري المحترفين المصري 

02:30 السكة الحديد مودرن x الترسانة

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

07:30 بولونيا × مونزا 

10:00 ميلان × ساسولو 

مواعيد مباريات كأس ألمانيا

09:45 بايرن ميونخ × باير ليفركوزن 

09:45 فيردر بريمن × دارمشتات 

07:00 فرايبورج x أرمينيا بيليفيلد

07:00 شتوتجارت x جان ريغنسبورغ

 مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة

04:00 باختاكور × العين 

08:00 الهلال × الغرافة 

02:00 جوانجو x شنجهاي بورت

12:00 فيسيل كوبي x بوهانج ستيلرز

10:00  يوكوهاما مارينوس x سنترال كوست مارينرز

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