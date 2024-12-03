دراسة: الجبن يسهم في خفض خطر انقطاع التنفس خلال النوم

كشفت دراسة طبية حديثة، أجراها باحثون من جامعة تشنغدو في الصين، أن الجبن قد يساعد في تقليل الشخير من خلال زيادة مستويات هرمون التستوستيرون وخفض ضغط الدم ما يسهم في تحسين مجرى التنفس خلال النوم، وفقا لما نشرته مجلة ميرور.

يعرف انقطاع التنفس أثناء النوم والذي يعاني منه نحو مليار شخص حول العالم بأنه اضطراب يتسبب في ارتخاء جدران الحلق وتضييق مجرى التنفس أثناء النوم ما يؤدي إلى توقف التنفس لفترات قصيرة ويتسبب في الشخير المزعج.

وعادة ما ينصح الأشخاص الذين يعانون من الشخير بتجنب منتجات الألبان بما في ذلك الجبن قبل النوم بسبب الاعتقاد بأنها تزيد من إنتاج المخاط وتسبب انسداد مجرى التنفس.

ولكن وجدت الدراسة التي أجريت على 400 ألف بريطاني أن الجبن قد يساعد في تقليل خطر انقطاع التنفس أثناء النوم بنسبة تصل إلى الثلث.

وأكد الباحثون أنهم ربطوا تناول كميات أكبر من الجبن بانخفاض احتمالية الإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم في 28% من الحالات.

وأضافوا أنه لم يتم إيلاء الاهتمام الكافي للربط بين النظام الغذائي وجودة النوم مؤكدين أن هذه العلاقة قد تكون حاسمة.