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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي
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تباينت أسعار الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، 3 ديسمبر 2024، على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.64 جنيه للشراء، مقابل 49.78 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في بنكي (مصر والأهلي المصري) نحو 4965 جنيه للشراء، مقابل 49.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار نحو 49.67 جنيه للشراء، مقابل 49.77 جنيه للبيع، في بنوك أخرى مثل (البنك التجاري الدولي CIB، والبركة، وأبو ظبي الأول، والتعمير والإسكان، والقاهرة، والإسكندرية، وأبو ظبي التجاري).

وسجل سعر الدولار نحو 49.66 جنيه للشراء، مقابل 49.76 جنيه للبيع، في بنوك (قناة السويس، وفيصل الإسلامي، وكريدي أجريكول، والمصرف المتحد).

أما في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فقد سجل سعر الدولار نحو 49.699 جنيه للشراء، مقابل 49.78 جنيه للبيع.

الدولار اليوم الدولار الأمريكي