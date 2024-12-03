صداع شديد وتشنجات.. أعراض تشير إلى إصابتك بورم الدماغ

كشف الدكتور ألكسندر أومنوف الجراح والمحاضر في قسم التخصصات الطبية الأساسية بجامعة التعليم الروسية عن أعراض ورم الدماغ، والتى تتمثل فى الصداع الشديد والتشنجات وفقا لما نشرته مجلة إزفيستيا.

ويقول: إن الدماغ تقع داخل الجمجمة مما يوفر لها الحماية الكافية ويعد ورم الدماغ هو ورم في أنسجة الدماغ وأغشيته وبسبب قوة العظام وعدم حركتها فإن أي أمراض في الدماغ تسبب ضغطا على أنسجته ويمكن أن تؤدي إلى تعطيل عمل أجزائها وأسوأ ما في الأمر هو تعطيل المراكز الحركية والتنفسية ما يؤدي إلى الوفاة، حيث إن الأورام الحميدة تشكل خطورة وهي لا تنمو في الأنسجة بل تضغط عليها فتنمو في الأنسجة وتضغط عليها من الخارج وعموما جميع أورام الدماغ تتطلب المراقبة والعلاج الجراحي.

وتعتمد مظاهر المرض على نوع الورم وموقعه وتشمل الصداع الشديد، والتشنجات، والخدر، وفقدان السمع، وطنين الأذن، وضعف حساسية الجلد في أجزاء مختلفة من الجسم والتقيؤ وأحيانا لا تساعد الأدوية المسكنة غير المخدرة على تخفيف الصداع الشديد وقد يسبب الورم فقدان الذاكرة، ومشية غير مستقرة، وتعب سريع غير معتاد، والهلوسة، والهوس، والاكتئاب، والعدوانية، وضعف تحديد الموقع.

بالإضافة إلى أن هناك أعراض فريدة مثلا تلف العصب البصري يؤدي إلى العمى، والعصب الدهليزي القوقعي إلى الصمم وضعف توجيه الجسم في الفراغ. وورم الفص الجبهي إلى ضعف الذاكرة واضطراب الكلام واضطرابات نفسية وعندما يتموضع الورم في جذع الدماغ، غالبا ما يحدث الشلل واضطراب البلع.

والأعراض السريرية لورم الدماغ ضئيلة وغير محددة في كثير من الأحيان أي أنها تشير إلى المرض ولكن ليس إلى سببه، ولذلك يجب إجراء فحص إضافي إلزامي لتشخيص الورم وحجمه وموقعه وتقييم قابلية استئصاله جراحيا.