"اعتاد اللهو بشرفة المنزل"| كواليس مصرع طفل سقط من الطابق الثالث في إمبابة

استمعت جهات التحقيق بشمال الجيزة، لأقوال أسرة طفل توفى إثر سقوطه من الطابق الثالث بإمبابة.

وقالت أسرة الطفل، إنه معتاد على اللهو بشرفة المنزل، ويوم الواقعة تركو بمفرده يلهو بشرفة المنزل، وسقط اثناء لهوه. ونفت الأسرة وجود أي شبهه جنائية حول سقوط طفلهم.

تلقي الرائد عصام المنشاوي رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طفل من علو بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء لهو طفل 3 سنوات بشرفة الشقة أختل توازنه وسقط مصابًا، جري نقله إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.