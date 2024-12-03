وفاة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا السابق

توفي اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا السابق، بعد مسيرة طويلة من العطاء امتدت لأكثر من 30 عامًا، أظهر خلالها تفانيًا وإخلاصًا كبيرين في خدمة الوطن والمواطنين.

وتولى اللواء أسامة القاضي منصب محافظ المنيا في 27 نوفمبر 2019، ونجح في أداء عمله بكفاءة عالية حتى إجراء حركة المحافظين الأخيرة في 3 يوليو 2024، وهو من أبناء مركز ديروط في محافظة أسيوط، وتدرج في العديد من المناصب القيادية بوزارة الداخلية حتى وصل إلى منصب محافظ المنيا.

نجح في القيام بمهام عملة، في إدارة العديد من ملفات العمل، بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ونجح القاضي، في احتواء العديد من المشكلات بين أهالي المحافظة، وبين أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، ومسئولين بالجهاز التنفيذي. كما نجح في خلق جيل جديد من قيادات الإدارة المحلية الشبان لإدارة الوحدات المحلية بالمراكز والقرى.

كما نجح في إدارة العديد من ملفات التنمية بمراكز المحافظة التسع، من خلال اجتماعات دورية، وجولات ميدانية، ومنها تطوير شبكات الطرق وتبطين الترع ومد خطوط المياه والصرف الصحي وإقامة منشآت صحية وتعليمية.

وفي 3 يناير 2023، تعرض «القاضي» لوعكة صحية داخل مكتبه، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحصل على إجازة مرضية استمرت نحو 5 أشهر، حتى عاد إلى عمله في شهر مايو من نفس العام، وظل يعمل حتى إجراء حركة المحافظين الأخيرة.