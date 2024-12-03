الدفاع الروسية: تدريب 300 ألف عسكري متعاقد للمشاركة في العملية بأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدريب أكثر من 300 ألف عسكري متعاقد مع القوات المسلحة الروسية خلال العام الجاري للمشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال رئيس الإدارة العامة للتدريب القتالي للقوات المسلحة الروسية إيفان بوفالتسيف في حديث لصحيفة "النجم الأحمر"، إنه "تم تحقيق نجاحات ملموسة في أفواج الاحتياط، حيث يجري تدريب العسكريين الذين تعاقدوا (مع القوات المسلحة) طوعا، للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة".

وأضاف أن "السرايا السبع من المدربين التي تم تشكيلها لهذا الغرض، و8 سرايا لتدريب الخبراء قامت بتدريب أكثر من 300 ألف عسكري".

وأشار إلى أنه في العام القادم سيجري تدريب العسكريين في أكثر من 250 ميدانا في المناطق العسكرية الروسية. وجاء ذلك في مقال حول نتائج التدريب القتالي للقوات المسلحة الروسية في عام 2024، نشرته الصحيفة الرسمية لوزارة الدفاع.