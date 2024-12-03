ألمانيا.. إصابة 79 شخصا بينهم رجال الشرطة في أعمال شغب جماهيري

أعلنت شرطة تورينجيا الألمانية إصابة 79 شخصا، نتيجة أعمال عنف بين المشجعين خلال مباراة لكرة القدم بين فريقي كارل زييس جينا وضيفه خيمي لايبزيغ، في الدوري الإقليمي المحلي.

وقالت شرطة تورينجيا في بيان، إن بعض مشجعي الفريق الضيف خيمي لايبزيغ "BSG Chemie Leipzig"، ألقوا ألعابا نارية على أصحاب الأرض "FC Carl Zeiss Jena" عقب صافرة النهاية، مما دفع مجموعتي المشجعين إلى "فتح بالقوة" بوابتين تفصل بينهما، وأوضحت الشرطة أن ذلك أدى إلى "اشتباك قصير خارج نطاق السيطرة".

وأضاف البيان: "لم يكن من الممكن إيقاف الوضع إلا من خلال قوات الشرطة، التي تدخلت باستخدام الغازات المهيجة والهراوات".

ومن بين المصابين الـ79، كان هناك 64 من الجماهير و10 من رجال الشرطة و5 من منظمي المباراة.

وقالت الشرطة إنه تمّ توجيه 40 تهمة جنائية وجنحة، في حين تمّ الإبلاغ أيضا عن "أضرار جسيمة في الممتلكات".

ووصف فريق خيمي لايبزيغ في بيان له تصرفات جماهيره، التي قامت بإلقاء وإطلاق الألعاب النارية على جماهير المنافس، بأنها "حقيرة"، لكنه أضاف أن ذلك كان "سوء سلوك من جانب أقلية".

وجاء في البيان: "سافر 1200 من مشجعينا لحضور المباراة، ودعموا فريقهم بصوت عال، حتى في مواجهة الهزيمة الثقيلة التي كانت تلوح في الأفق في وقت مبكر".

وأضاف: "لقد تلاشت هذه الصورة الإيجابية في المدرجات في ضوء سوء سلوك الأقلية، لذلك، لن نتذكر هذا اليوم بشكل سيء فقط بسبب الأداء الذي قدمناه على أرض الملعب، بل بما تعرضنا لأضرار كبيرة فيه".

وتابع البيان: "نحن ندين العنف الذي يتخذ شكل مواجهات جسدية، وخاصة استخدام الألعاب النارية ضدّ الناس، هذا لا مكان له في مبارياتنا الكروية ولن نتسامح معه".

من جانبه، قال فريق كارل زييس جينا "FC Carl Zeiss Jena" الذي فاز بخمس أهداف نظيفة، إنه يتمنى للمتضررين "الشفاء العاجل".