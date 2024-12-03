"البوابة نيوز".. التحديات.. الأخيرة ستدهشك

الثلاثاء 03/ديسمبر/2024 - 02:30 ص

يأتي هذا العام، لنحتفل معًا بذكرى تأسيس "البوابة نيوز" العاشرة، تلك الصحيفة التي كانت منذ بداياتها وما زالت، عنوانًا للصحافة الجادة والمهنية.

فمنذ اللحظة الأولى التي انطلقت فيها البوابة نيوز، سارت بخطى ثابتة نحو الريادة، قادرة على أن تكون صوت الحقيقة في زمن ازدحمت فيه الأصوات وتشابكت فيه المصالح. وبمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاقتها، لا بد لي من التوقف لحظة للتأمل في الرحلة التي خضناها معًا، الصحفيين والمحررين والقراء، في هذا المشوار الطويل من التحديات والانتصارات.

عشر سنوات من العمل الجاد

كانت البوابة نيوز، منذ تأسيسها، تسعى دائمًا لتحقيق رسالتها في تقديم المعلومة الموثوقة والتحليل العميق للأحداث، بغض النظر عن السياقات السياسية أو الاجتماعية التي تعيشها الأمة. إن البوابة نيوز لم تكن مجرد صحيفة تنشر الأخبار، بل كانت دومًا في طليعة المواقع الصحفية التي تُعنى بتوثيق اللحظات المهمة في تاريخ الوطن، سواء على الصعيد المحلي أو العربي.

لكن لا شك أن الطريق لم يكن سهلًا. فالتحديات التي واجهناها كانت كثيرة، فقد كان علينا أن نثبت جدارتنا في مواجهة العديد من الصحف القوية والمنافسة الشديدة في سوق الإعلام. وكثيرًا ما مررنا بلحظات عصيبة، ولكننا كنا دائمًا نثق بأن النجاح لا يأتي بسهولة، وأن الإصرار هو السبيل الأوحد إلى التفوق.

التحدي هو رفيقنا الأبدي

منذ اليوم الأول لتأسيس البوابة نيوز، كان التحدي هو رفيقنا الأبدي. ومع مرور السنوات، تعلمنا أن التحدي ليس عائقًا، بل هو المحفز الحقيقي للإبداع والتطور. فكل صعوبة نواجهها تزيدنا قوة، وكل عقبة تجعلنا نبحث عن حلول مبتكرة. ومن خلال هذا المنهج القوي، استطعنا أن نكسب ثقة قرائنا، ونعزز مكانتنا في عالم الصحافة.

في هذه المناسبة السعيدة، لا يمكنني إلا أن أتذكر بعض الحكم والأقوال التي تضيء الطريق أمامنا، وتجسد فلسفة العمل التي أقمنا عليها البوابة نيوز.

في مثل هذه اللحظات، لا يسعني إلا أن أتذكر تلك الكلمات التي تلخص صراع الإنسان مع التحديات، وتدعونا للاستمرار في السعي وراء النجاح:

أُكْمِلُ مسيرتي ما دامَ الأملُ

إنَّ الحياةَ صُعُوبَتُها تَجِبُ

ومهما عَثَرَتِ الدروبُ سأنقُبُ

وأستمرُّ بعزمٍ لا يتبدلُ

لقد كانت هذه الأبيات وما زالت، تشكل جزءًا من فلسفتنا في العمل الصحفي. ففي كل مرة نواجه فيها صعوبة أو تحديًا، نذكر أنفسنا أنه لا شيء يمكن أن يمنعنا من تحقيق أهدافنا ما دام الأمل قائمًا، والعزيمة قوية.

التحديات تصقل المواهب

كما قال الشاعر الكبير أحمد شوقي:

"إنما الأمم الأخلاق ما بقيت

فإن همُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا"

إحدى التحديات الكبرى التي واجهناها في البوابة نيوز كانت التمسك بالمبادئ الصحفية الراسخة في زمن باتت فيه الصحافة عرضة للتضليل والمغالطات.. وقد تعلمنا من هذه التجربة أن الحفاظ على القيم والمبادئ هو السبيل الوحيد لضمان الاستمرارية والتفوق.

ومن هنا تأتى الحكمة الشهيرة التي تعلمناها: "الحديد يُصَارِعُهُ النَّارُ، والإنسانُ يُصَارِعُهُ التَّحدِي."

لقد أثبتت البوابة نيوز، بفضل فريقها المحترف وقرائها المخلصين، أنه لا شيء يستطيع أن يُطفئ شعلة النجاح.. ونحن على يقين أن السنوات العشر القادمة ستكون حافلة بالمزيد من النجاحات والانتصارات في عالم الصحافة.

ختامًا: نظرة إلى المستقبل

مع مرور عشر سنوات على تأسيس البوابة نيوز، نعلم أن التحديات المقبلة ستكون أكبر وأكثر تعقيدًا. لكننا في البوابة نيوز نؤمن أن العمل الجاد والإصرار على تحقيق الأهداف هو مفتاح النجاح في كل زمان ومكان. فكل يوم هو فرصة جديدة لنثبت أنفسنا، وكل تحدٍ هو دعوة لنا لكى نصبح أفضل.

لكن أعظم التحديات التي تواجه تلك المهنة، أن ذلك المقال كتب كاملًا بواسطة الذكاء الاصطناعي دون أي تدخل بشري.