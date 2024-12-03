ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يشهدان توقيع مذكرة تشكيل "مجلس شراكة استراتيجي"

شهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الإثنين، توقيع مذكرة تفاهم بشأن تشكيل مجلس شراكة استراتيجي بين الحكومتين السعودية والفرنسية، في قصر اليمامة بالرياض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مثل الجانب السعودي في مراسم التوقيع، فيما مثل الجانب الفرنسي وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جان نويل بارو.

وأفادت الوكالة، بأن ولي العهد السعودي، بحث مع الرئيس الفرنسي المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها.

واستعرض الجانبان، العلاقات الثنائية بين البلدين، والجهود التنسيقية المشتركة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما بحثا فرص استثمار الموارد المتاحة بما يحقق المصالح المشتركة.